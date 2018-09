Česko už mu začíná být malé. Slaďouš Mikolas Josef rozjíždí kariéru v zahraničí

Mikolas Josef má ambice na světový úspěch. Super.cz

„22. září budeme vydávat nový song. Dělal jsem v Kanadě s člověkem, který byl nominován na Grammy,” tetelil se zpěvák blahem.

O Mikolase začíná být stále větší zájem nejen v hudební, ale i v komerční rovině. Mluví za to skutečnost, že jsme se s ním setkali na akci, kde byl představen jako reklamní tvář.

„Dostal jsem možnost být viděn světovým publikem. Jsem za to moc vděčný a hodlám toho využít,” říká zpěvák, který bude co nevidět za prací odlétat do Španělska a následně do Los Angeles.

Josef začíná tvořit se světovou hvězdou, ale její jméno z pověrčivosti zatím odmítá prozradit. „S jedním budu dělat píseň. To si ale asi nechám pro sebe. Ještě nejsme rozhodnutí, kdy s tím půjdeme ven, jestli to bude už teď v září, nebo po Vánocích. Je to ale něco, na co se moc těším,” říká Mikolas Josef. ■