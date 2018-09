Své přednosti rozhodně neskrývá! Nicki Minaj umí potěšit fanoušky nejen svým legendárním pozadím

Nicki Minaj ukázala své přednosti. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Minaj vydala nové album Queen jen před dvěma týdny, a to se okamžitě dostalo na druhou příčku v hitparádě Billaboard 200. Ačkoliv je druhé místo obrovským úspěchem, raperka sama s ním nebyla příliš spokojená. První příčku jí totiž vyfoukl raper Travis Scott, který vydal nové album Astroworld zhruba ve stejnou dobu a s propagací mu tak trochu pomáhala matka jeho dcery Stormi Kylie Jenner (21). Ta svého partnera samozřejmě podpořila na sociálních sítích a jak je známo, jen na Instagramu má Kylie zhruba 114 miliónů sledujících.

Právě to se Nicki nelíbilo a dala to na svých sociálních sítích patřičně najevo. „Vložila jsem krev, pot a slzy do tohoto alba, jenom proto, aby Kylie nalákala fanoušky na Travisovo album. To je opravdu k smíchu. Všichni vědí, že první příčka patří mně,“ rozlítila se Minaj na svém Twitteru.

Později v jednom z rádiových rozhovorů vše uvedla na pravou míru a ujistila fanoušky, že Kylie i přesto miluje a o žádnou válku mezi nimi nejde. Dokonce zdůraznila, že je velkou kamarádkou s Kyliinou starší sestrou Kim Kardashian (37) a na tom se podle ní nic nezmění. ■