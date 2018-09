Konečně se zase usmívá: Takhle to na premiéře slušelo herečce, jejíž manželství s Benem Affleckem zničil alkohol

Jennifer Garner Profimedia.cz

Jennifer Gernar musí v soukromí čelit nepříjemnostem, ale její kariéra neuvadá. Nedávno se dočkala hvězdy na hollywoodském chodníku slávy a v době, kdy její stále ještě manžel bojuje se závislostí na alkoholu, rozdávala úsměvy na premiéře filmu Peppermint.

Herečka před fotografy zapózovala u stěny, která vytvořila dojem andělských křídel. Jennifer by je opravdu mohla nosit. Sám Ben přiznal, že pro něj byla při boji se závislostí na alkoholu oporou a starala se o jejich děti v době, kdy on selhal. Navíc to byla právě ona, kdo jej přivezl do léčebny.

Život Jennifer Garner není žádný med, ale ve filmu Peppermint je na tom podstatně hůře. Ztvárnila v něm vdovu, která se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a pomstít vraždu rodiny. ■