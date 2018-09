Dalibor Gondík alias český Forrest Gump: Během trénování StarDance mu zakázali běhat, co s tím dělá?

Dalibor Gondík s Alicí Stodůlkovou při natáčení znělky Super.cz

„Když to teď řeknu, že běhám na tréninky, tak vidíte ty oči? Mám to samozřejmě zakázané. Jak od sestry, tak od Alice, ale to víte, že běhám na tréninky, já se neudržím,“ svěřil Dalibor s tím, že své běhání ale omezil.

„Já jsem ten běh trochu ubral, takže ta hodinka denně a potom tréninky. A to se nedá říct, kolik to je hodin, někdy dvě, někdy tři, čtyři, někdy pět hodin, jak řekne Alice, ta mě vede,“ prozradil herec.

Ten si to ale i tak na tanečním parketu užívá. A to i díky své dobré fyzičce. „Kdokoliv dělá jakýkoliv sport, tak to tělo je lépe připravené, než když člověk nedělá vůbec nic. Tím, že Dalibor běhá, tak po té fyzické stránce si myslím, že tu kondičku určitě má, ale zase já mám třeba fyzičku v rámci tance, ale nemám fyzičku na běhání,“ prozradila Alice, která je skvělou tanečnicí a s Pavlem Křížem po boku se v roce 2010 stala královnou parketu.

Jak to bude s vysportovaným Gondíkem, je ale zatím ve hvězdách. „Moje taneční základy se všechny vypařily. Nějaké tance na konzervatoři jsem měl a tancujeme v divadle, ale to s tím nemá vůbec nic společného. Vlastně Alice mi na prvním tréninku řekla, začínáme se učit chodit a všechno, co si se naučil v tanečním, vyndej z té hlavy a na to všechno zapomeň,“ přiznal Dalibor. ■