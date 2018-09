Takhle děti Michaela Jacksona oslavily otcovy nedožité 60. narozeniny. Táta by na ně byl pyšný!

Paris a Prince Jacksonovi Profimedia.cz

Je to už přes devět let, co hudební svět opustil král popu Michael Jackson (✝50). Jeho děti však rozhodně nezapomněly na den, kdy by zpěvák oslavil 60. narozeniny. Paris (20) a Prince (21) Jacksonovi vzali útokem rudý koberec v Mandalay Bay Resortu v Las Vegas, aby uctili otcovu památku.