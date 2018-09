Tady to vypadá hodně vážně: Rytmus a Jasmina si už zařizují společné hnízdečko lásky

Jasmina a Rytmus zařizují společné hnízdečko lásky. Foto: Instagram J. Alagič

Slovenský raper se po rozchodu zamiloval do moderátorky SuperStar, s níž prožívá harmonický vztah. Rytmus to vzal hopem a po pár měsících plných lásky už řeší společný domov. O žádné skromné bydlení asi nepůjde.

„Koupil jsem dům u Bratislavy,“ řekl Rytmus deníku Nový Čas. Společnou nemovitost si už v minulosti s Darou pořídil v Tuchoměřicích. Do Česka už ho to ale samozřejmě netáhne. Nové hnízdečko lásky bude na Slovensku zařizovat především Jasmina.

„Máme designéra, ale i Jasmina má své představy. Má k tomu vztah, já designérské sklony nemám. Můžu jen říct, co se mi líbí, a co ne,“ dodal zamilovaný Rytmus. Nahrávací studio prý v novém domě neplánuje. Chce totiž pracovní život oddělit od toho rodinného. Že by raději zařizoval dětský pokojíček? ■