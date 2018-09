Poznáte, o koho jde? Z oblíbeného seriálového herce jde v první proměně Tváře strach!

Herec se do německého zpěváka naprosto vžil. Foto: archiv TV Nova

Jeho proměna se povedla dokonale, svým zjevem prý totiž děsil už i své kolegy v zákulisí. „Já jsem si to náramně užil, bylo to přesně takové, jaké jsem si to představoval. Myslím, že se to docela povedlo a diváci se mají na co těšit,“ prozradil Robert Jašków, který kvůli svému vzhledu drsňáka strávil nějakou tu hodinku v kostymérně.

„U této proměny jsme se řídili pravidlem čím víc make-upu, tím lépe, a výsledek byl geniální. Vznikla vizuální harmonická disharmonie,“ prozradila hlavní maskérka Adriana Bartošová. Svým šíleným vystoupením a okázalou show v roli zpěváka Tilla Lindemanna zazářil v první řadě David Kraus a s proměnou i vyhrál. Zda se to tak poštěstí i Robertovi, uvidí diváci již v sobotu. ■