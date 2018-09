Nejen Eva Perkausová má v dekoltu co nabídnout: Moderátorka Partie na nových fotkách předvedla bujné křivky

Terezie Tománková má v dekoltu co ukázat. Foto: Lenka Hatašová pro FTV Prima

Terezie nafotila s Lenkou Hatašovou nové snímky, na kterých září jako nikdy předtím. A vyniknou na nich právě její bujné vnady. A přitom je za dámu. "Nový slogan Partie je právě „tah dámou“. Dáma je velmi důležitá figura. Král bez dámy je jenom půlka. Je to tak na šachovnici, je to tak v životě. Ale pro dámu je to i zavazující, že musí být pro krále pořád dámou. Když přestane být, tak často pozbyde i toho krále,“ směje se Tománková, která Partii moderuje už čtyři roky.

„Moje první Partie byla celkem zábavná, protože to vzniklo celé narychlo. Když jsem přijela v neděli ráno na Primu, tak mi řekli, že host, senátor Čunek, nepřijede, protože zůstal někde ve vlaku. On nakonec dorazil, ale uprostřed vysílání, a navíc šel přes studio a zacláněl chvíli kamerám a dalším hostům,“ vzpomínala moderátorka.

„S Partií jsem samozřejmě vždycky nervózní, protože mám nové hosty, nová témata a je to živé vysílání, živý rozhovor a nikdy nevíte, jak bude dotyčný reagovat a kam se ten rozhovor bude stáčet,“ uzavřela s tím, že každé živé vysílání je pořádný adrenalin. ■