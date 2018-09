Jednalo se opravdu jen o pracovní návštěvy? Hádek se prý k Vondráčkové plížil tajně přes zahradu. Plekanec manželce neuvěřil

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se rozvádí. Bude to ještě velmi zajímavé... Herminapress

Ještě předtím se ale spekulovalo o tom, že za rozchodem ostře sledovaného páru stojí pletky Lucie Vondráčkové s hercem Matějem Hádkem, jenž měl zpěvačku podezřele často navštěvovat v jejím bytě. Vondráčková návštěvy herce dokonce potvrdila. Ale prý byly pouze pracovního charakteru.

„S Matějem jsme natočili nový klip na písničku Paralelní světy. Už při natáčení minulého klipu Nad Vltavou mě dávali dohromady s Mirkem Šimůnkem, asi si tohle budu muset zvyknout,“ řekla Super.cz zpěvačka.

Plekanec však pracovním návštěvám Hádka neuvěřil. Průmyslové bezpečnostní kamery v luxusním bytovém komplexu nedaleko České televize, kde Lucie s Tomášem žila, prý totiž odhalily Hádkovy tajné noční návštěvy, které si místní spletli s nevítanou návštěvou zloděje.

Záběry vůbec nepůsobily jako plánované pracovní návštěvy, protože nevítaný host chodil tajně přes zahradu, což Plekanec zjistil a byla to pro něj poslední pověstná kapka ve vztahu s Luckou Vondráčkovou.

„Lidem se zdálo, že právě přes tu zahradu někdo chodí, a tak na to upozornili majitele. Báli se, aby to nebyli zloději, nějací bezdomovci nebo jiní zločinci,“ řekl Blesku zdroj z okolí lokality. Ač se Vondráčková dušuje, že se opravdu jednalo o Hádkovy pracovní návštěvy, Plekanec tomu zjevně neuvěřil. Proč by se jinak Hádek ke své kolegyni plížil zahradou jako zloděj? ■