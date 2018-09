Kvůli modelingu na sobě tvrdě dře a hubne! Úřadující Česká Miss Lea Šteflíčková chce být ještě štíhlejší

Lea Šteflíčková Michaela Feuereislová

Úřadující Česká Miss Lea Šteflíčková (20) za poslední měsíc pořádně zhubla. I když už na finále soutěže krásy zabodovala i díky své dokonalé postavě, ještě na sobě zapracovala. "Mám dole 3 kila, určitě jsem nebyla silná, ale ve světě modelingu je žádoucí být ještě štíhlejší," řekla Super.cz Lea, která se jako modelka živí už od 14 let a pracovala hlavně v zahraničí. 181 centimetrů vysoká kráska se na finále České Miss pyšnila mírami 86-62-94, ty už jsou ale minulostí a nyní má ještě o několik centimetrů méně.

V hubnutí jí pomohlo nejen upravení stravy, ale také pohyb. Ke cvičení přidala i jízdu na kole. O tom, jak jí to jde, se její fanoušci mohou přesvědčit na některé z pražských cyklostezek, kde pravidelně jezdí.

"Cítit se a být fit není něco, co přijde ze dne na den, ale také to není nic nedosažitelného. Pro mou práci potřebuji obojí a u kola si vždy perfektně odpočinu – ať už v Praze, nebo v přírodě, kam také ráda čas od času vyjedu s terénním kolem,“ dodala Lea. Podívejte se sami, jak jí to na kole v cyklistickém outfitu sluší. ■