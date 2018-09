Kde nechal svou Táňu? Švihák Vojtěch Dyk se na premiéře filmu tulil k této krásné brunetce

Vojtěch Dyk se na premiéře filmu Důvěrný nepřítel vinul ke slovenské krásce Zuzaně Porubjakové. Herminapress

Herec však příliš dlouho nestrádal. Tánino místo totiž pro tento večer obsadila krásná herečka Zuzana Porubjaková (33), která si v novém snímku rovněž zahrála. Slovenská kolegyňka se k Vojtovi ihned přitulila a ochotně s ním pózovala fotografům.

V novém filmu režiséra Karla Janáka (47) si Vojta zahrál programátora, kterému se moderní technologie vymkne z rukou. Se svou postavou má přitom herec pramálo společného. „Scénář mě okamžitě zaujal. To téma, že nás umělá inteligence přechytračí, si myslím, probíhá v současnosti i v našem světě. Pro mě je ovšem manuál mnohem víc než automat. Nějaké technologie mě tak trochu děsí. Já jsem naprosto spokojen v autě z roku 1974 a pak když můžu být v lese. To je můj život, a to se mi líbí,“ prozradil na premiéře Dyk, který měl s Karlem Janákem spolupracovat už v minulosti.

„S režisérem Karlem Janákem jsme měli v minulosti dělat asi na třech projektech. Oba jsme se těšili, ale vždycky to bylo narychlo a nevyšlo to. Vyšlo to až teď, ale byl to druhý extrém, kdy jsme film točili více jak dva a půl roku,“ s úsměvem dodal Vojta. ■