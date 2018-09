Oslavila sice šedesátiny, ale provokovat nepřestává: Patří tahle postava jen v prádle Madonně?

Madonna na sociálních sítích ráda provokuje... Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Na Snapchatu sdílela snímek ženy v bílém prádle, stojící před zrcadlem. Obličej zachycený není, ale koho jiného by zpěvačka na sociální síti vystavovala? Jaký účel mělo zveřejnění této fotky, kterou například britský Daily Mail kvůli krajkovému prádlu nositelky označil za „šokující“, Madonna nesdělila, komentář nepřipojila.

Naopak až moc výmluvná byla na nedávném předávání hudebních cen MTV. Zpěvačka zde měla vzdát hold 16. srpna zesnulé Arethě Franklin, to se ale tak úplně nepovedlo. Madonna totiž mluvila převážně o své kariéře, pravda, s tím, že ji Franklin ovlivnila. To ale některé zvedlo ze židle. „Dovedla mě tam, kde jsem dnes. A vím, že ovlivnila i spoustu lidí, kteří tu dnes večer sedí. A za to ti chci poděkovat, Aretho, že jsi nás všechny posílila,“ řekla mimo jiné čerstvá šedesátnice. ■