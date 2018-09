Potomci Michaela Jacksona (✝50) žijí v luxusu: Král popu jim posmrtně vydělává miliardy

Michael Jackson posmrtně vydělává balík. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Král popu by ve středu oslavil 60. narozeniny a britský deník The Mirror při této příležitosti prozkoumal jeho finanční odkaz. Jen za rok 2015 Michael Jackson posmrtně vydělal 74 miliónů amerických dolarů. Celkově za devět let od jeho smrti do pozůstalosti přibylo 900 miliónů amerických dolarů, což odpovídá téměř 20 miliardám českých korun.

Jacksonovy děti Paris (20), Prince (21) a Blanket (16) tak rozhodně nestrádají a v budoucnu ani s velkou pravděpodobností strádat nebudou. Pár měsíců před svou smrtí přitom Michael tvrdil, že žijí jako chudáci a má dluhy ve výši půl miliardy dolarů.

Teď už si ale zpěvákovi potomci žijí v luxusu. Podle zveřejněných dokumentů byli v roce 2015 na pěti dovolených a dostali „kapesné“ ve výši 285000 dolarů. Paris Jackson (20) přitom není na příjmech po svém otci závislá. Sama si vydělává módními kampaněmi. ■