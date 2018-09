Tahle dvojka ze StarDance vás odbourá: Podívejte se, co na bývalou hvězdu Ulice prásknul její taneční partner!

Pavla Tomicová se na StarDance usilovně připravuje. Super.cz

„Máme takový rituál, který dodržujeme pořád a stále, a to, že já Pavle zapínám taneční boty. Pavla moc nechodí na podpatcích a taneční boty jsou jenom na nich, a ještě na obrovských podpatcích,“ práskl na herečku tanečník Marek Dědík (35) během pauzy při natáčení znělky pro novou řadu StarDance.

„Takže naše tréninky zpočátku spočívaly v tom, že jsme chodili na podpatcích vpravo, vlevo, dozadu. Jiné páry už tančily, ale my jsme chodili na podpatcích. To už jsme ale zvládli,“ řekl se smíchem Marek směrem k Pavle, která sama přiznala, že s dámskou obuví má značný problém.

„Je pravda, že já se podpatkům snažím vyhýbat, jak jen můžu, protože to pro mě není úplně jednoduché. Samozřejmě se s nimi setkávám v divadle, ale většinou to vždycky ukecám, takže ty podpatky mi vezmou,“ prozradila Super.cz herečka, která je sice na začátku přípravy, ale už se pomalu rozpadá. Při každém tréninku zjišťuje, kde a co ji nově bolí, a k tomu má problémy s jedním kolenem.

„Je to pro mě opravdu těžké na tom chodit. Ale co chodit rovně, ale já jsem třeba o sobě zjistila, což jsem nevěděla, že kvůli špatnému koleni je to na těch podpatcích ještě horší,“ řekla se smíchem Pavla, která si ze sebe umí utahovat v každé situaci.

„Jednou jsem šla ze zkušebny a chtěla jsem si odskočit na záchod a bylo to po schodech. Nesundala jsem si ty boty a zjistila jsem, že prostě nemůžu dolů, takže my máme největší problém vůbec nastoupit na tenhle taneční parket. Ptala jsem se, jestli je pevné zábradlí, když tak bych ho sjížděla,“ měla jasno herečka. ■