Ewě Farne došla trpělivost: Podrážděně zareagovala na kritiku nelichotivého outfitu, v němž byla označena za modrý přízrak

Ewa Farna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

I když to Ewa Farna (25) občas za své modely schytala, vždy tvrdila, že se negativními názory nenechá rozhodit a bude si nosit to, co se jí líbí. Na Instagramu se ovšem začala bránit a své fanoušky rozdělila na dva tábory.

Bouřlivou diskuzi rozpoutala fotka Ewy v modrém outfitu. Jak už tomu bývá, zpěvačka se dočkala povzbudivých komentářů i těch, které vyzněly v její neprospěch. Dříve ji kritika nechávala chladnou, ale teď se Ewa začala bránit.

„Dobrý den, Evi, vy se fakt v tom zrcadle nevidíte? Jste tak krásná žena, ale tohle je děs!“ upozornila Farnou na nedostatky fanynka. I když kritiku zkombinovala s obdivem, neuspěla.

„Já se cítím sexy, dovolme každému být svůj,“ reagovala Ewa nekonfliktně. Pak fanynka připsala „Modrej přízrak, fakt strašný!!!“ a zpěvačce došla trpělivost.

„Evidentně dle odpovědi jste dost povrchní, takže je mi líto, ale pokud se Vám nelíbím, nechápu, proč sledujete můj Instagram, který je postaven na fotkách. Koukněte na jiné profily, třeba se Vám tam bude líbit víc a nemusíte ze sebe pouštět tolik negativní energie. Nám i Vám bude líp,“ oznámila veřejně Ewa.

„Absolutně nechápu odpovědi. Nevím, proč bych měla být povrchní, a hlavně co jsem řekla tak hrozného... krom toho, že se mi nelíbí to oblečení. To je fakt mazec. A pak něco komentujte, ještě to schytáte,“ postěžovala si žena, která Ewě zkazila náladu.

Někteří fanoušci jí dali v diskuzi za pravdu, že to Farna přehnala. „Tak jste s objektivním názorem neuspěla, mám stejný a konstatuji, že děvče je opravdu stylově mimo. Překvapením pro mě byla ta agresivní reakce, zvláště po přečtení jiných, ne moc pěkných komentářů. Doteď jsem myslela, že je chytrá,“ objevilo se v diskuzi. Pokud tedy Ewa nechce o své fanoušky přijít, měla by si dávat pozor na to, jakým způsobem komunikuje. ■