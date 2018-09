Na dcery Bruce Willise a Demi Moore je pěkný pohled. Nejstarší Rumer předvedla na večírku své přednosti v hlubokém výstřihu

Zleva: Tallulah, Rumer a Scout Willis vyrazily na večírek. Profimedia.cz

Nejstarší a také nejslavnější Rumer předvedla své bujné poprsí v hlubokém výstřihu. Rumer, která nedávno oslavila třicítku, se proslavila mimo jiné výhrou v soutěži Dancing With The Stars, a je dokonce nadějnou herečkou. Momentálně natáčí film Once Upon A Time In Hollywood pod taktovkou Quentina Tarantina, kde si zahraje mimo jiné i Brad Pitt nebo Leonardo DiCaprio.

Scout a Tallulah, které jsou rovněž herečkami, dělaly nejstarší sestře doprovod. Nejmladší Tallulah byla v brýlích k nepoznání. Jejich rodiče Bruce a Demi byli svoji od roku 1987 do roku 2000, a přestože jsou rozvedeni, vycházejí spolu skvěle. ■