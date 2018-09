Čeká Vondráčkovou boj o děti? Tomáš Plekanec prý bude požadovat střídavou péči

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková se rozvádí. Michaela Feuereislová

Původně přitom měli být s Vondráčkovou domluveni na tom, že děti budou žít s ní a Tomáš si je bude brát. Hokejista se však prý bojí obstrukcí, které by mu Vondráčková mohla dělat. V žádném případě by jí však syny Adama s Matyášem nechtěl brát.

„Protože i od kamarádů moc dobře ví, jak se hlavně ženy umí expartnerům mstít přes děti, nechce tohle v žádném případě dopustit. Na to oba kluky moc miluje. Takže střídavka je momentálně jediné řešení. Nicméně přímo ji připravit o děti fakt nechce,“ svěřil se Extra.cz zdroj, který má mít blízko k Plekancovi.

Hokejista by se prý o děti uměl bez problémů postarat, a tak by prý se střídavou péčí neměl sebemenší problém. Samotná Vondráčková se ostatně nedávno nechala slyšet, že synové nastupují v Kanadě do školky a školy, a budou tak tatínkovi nablízku. Včera už ostatně s dětmi do Kanady odcestovala. Jak si péči o syny s jejich tatínkem rozdělí, ale nakonec rozhodne až soud. ■