Chybí jí ještě rok do 30: Pak už Kamila Nývltová plánuje svatbu a děti

Kamila Nývltová už přemýšlí o manželství a dětech. Video: TV Nova, Super.cz

Kamila se sice chce profilovat i jako sólová zpěvačka, s Josefem Vojtkem připravuje ve studiu svoji desku, nicméně nový projekt, po dlouhé době mimo její domovská divadla Broadway a Hudební divadlo v Karlíně, přijala, neboť ji lákalo pohádkové téma. "Konečně si zahraju v něčem, kde se neumírá a má to šťastný konec," svěřila.

Šťastný konec snad bude mít i její vztah s Pepou. To znamená svatbu a děti, jak už to v pohádkách bývá. "Do budoucna asi jo, když to bude takhle klapat a budeme pořád takhle šťastní. Jsem člověk, který si užívá to, co je teď. Já i přítel děti ale chceme. Říkám si, že dokud mi ještě není třicet, tak je to dobrý. Ještě mi zbývá rok a pak začnu přemýšlet, jestli nevstoupit do nějakého toho svazku a ty děti nemít," uzavřela. ■