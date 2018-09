Hlavně měl starost, aby to nebylo neslušné čtení: Když šel Jiří Bartoška za kmotra knihy, střídal na klíně jednu ženu za druhou

Uljaně Donátové křtil knihu Jiří Bartoška. Super.cz

Uljana Donátová pracuje pro filmaře už roky, neměli jsme ovšem tušení, že má i spisovatelské ambice. Její knížku jsme přelouskli za pár hodin, a musíme říct, že je fakt vtipná a s docela neotřelým tématem. "Zhruba před dvěma lety ve mně začalo zrát rozhodnutí, že už jsem napsala dost těch tiskových zpráv a presskitů a dalších faktických věcí a bylo by fajn napsat nějaký fiktivní příběh, román, který si sama vymyslím a dosadím si tam hrdinky, které si sama vytvořím," svěřila.

"Myslím si, že asi všichni spisovatelé, a to o sobě nechci tvrdit, že jsem spisovatelka, jsem autorkou první knihy, čerpají pořád trochu ze svého života. Tudíž i já tam mám spoustu věcí, které jsem zažila já sama, ale také ty, které zažili kamarádi anebo mi o nich někdo vyprávěl a já to ukradla," smála se.

To, že by v knize byly vyhrocené sexuální scény, jak se obával Jiří Bartoška, který byl spolu s Evou Zaoralovou kmotrem, nám Uljana vyvrátila. "Nejenom Jiřímu, ale i dalším čtenářům mohu říct, že porno to není, ale tu a tam se tam objeví nějaké neslušné slovo. Nějaká milostná scéna tam možná je, protože ty ženy mluví o všem, co k životu patří. Tedy o lásce, o přátelství a taky o sexu," uzavřela Donátová. ■