Jako každý táta by ji raději viděl ve škole: Změní bývalý ministr názor na modelingovou kariéru své dcery?

Jana Tvrdíková s rodiči Michaela Feuereislová

Než Jana Tvrdíková odjela za prací na módní týdny do Londýna, Milána a Paříže, zavítala na finále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look.

Před dvěma lety tato sympatická brunetka české finále vyhrála a jako pátá Češka v historii vyhrála i světové klání Elite Model Look. Ani letos prý Janu neopustila nervozita, byť nesoutěžila. „Jsem nervózní za nové finalisty, aby to zvládli a něco se nestalo,” usmívala se modelka.

Janini rodiče nebyli ze začátku příliš nadšení, když jejich dcera začala s modelingem. Zejména její otec, bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík, neskrýval obavy.

„Rodiče jsou uklidnění, vědí, jak to funguje. Pravidelně komunikují s agenturou, což je důležité. Pro tátu je samozřejmě moje studium priorita, ale už si uvědomil, že to jde skloubit,” říká Tvrdíková, kterou čeká maturita až za rok. „Zatím mám ještě čas na účast na fashion weecích. Příští rok to bude trošku klidnější, protože mě čeká maturita,” říká Jana Tvrdíková. ■