Po vyhazovu z Novy okamžitě vyrazila ke kadeřníkovi: Mašlíková už není sexy blondýnka

Hana Mašlíková už není blondýnka. Foto: Super.cz/archiv H. Mašlíkové

Televizní smlouvy většinou obsahují doložku, že moderátoři bez souhlasu televize nesmí měnit image. A to se týká především barvy vlasů. Nyní už Hanka experimentovat může. Ve Snídani s Novou v úterý vysílala naposledy. Televize se s ní a jejím kolegou Petrem Říbalem rozloučila. A ještě tentýž den vyrazila moderátorka ke svému kadeřníkovi.

Hanka je z výsledku nadšená a také jejímu manželovi se růžová "Mašle" líbí. "André jakoukoliv změnu vítá kladně. Nikdy jsem neprovedla nic, co by negativně ohodnotil," usmívá se. Jediné, co ji zakazuje, je ostříhat se. "Dlouho uvažuji o tom, že se ostříhám, ale to u manžela neprochází," dodala. ■