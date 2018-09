Přebalovat už umí, ale na vlastní dítě si zatím netroufá: Krásná Eva Josefíková v novém seriálu vyfasovala hned tři potomky

Eva Josefíková vlastního potomka zatím neplánuje. Super.cz

Krásná Eva Josefiková je sice zatím bezdětná, ovšem v novém seriálu Tátové na tahu, který poběží od druhé zářijové neděle na Primě, vyfasovala rovnou tři potomky. Dvojčata a miminko. "Je to perfektní a strašná sranda. Člověk si to aspoň vyzkouší nanečisto," nerozhodilo to půvabnou herečku.

"Antikoncepce to není, protože nám vybrali strašně zlaté děti. Všichni tři jsou zlaťáci a moc nás to s nimi baví, i když to někdy nebaví je a trošku zazlobí. Jsou ale opravdu perfektní," je spokojená Eva.

Sama si už mateřství teoreticky dokáže představit díky tomu, že má spoustu dětí i ve svém okolí. "Mám dvě malé neteře, kamarádi mají miminka. Kdyby se něco takového stalo, tak bych se to samozřejmě snažila zvládnout. Třeba přebalovat už umím, protože jsem se to naučila s neteřemi, a jsem i kmotra malého chlapečka, tak tam to také trénuju," svěřila.

Nyní je ovšem její prioritou úplně jiná věc než plánování rodiny. "Se Švandovým divadlem odjedeme hrát do Washingtonu, takže se vedle natáčení intenzivně připravuju, protože celou hru se učíme v angličtině. To je v této době můj největší záhul," uzavřela. ■