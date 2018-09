Je jako chameleon! Mladší kopie Terezy Maxové fotila v mínusových teplotách. Zdravotní komplikace ji nezastavily

Veronika Chmelířová Foto: Hair studio Honza Kořínek(7x)

Modelka Veronika Chmelířová (31) zabodovala díky své dlouhé kštici. Jen málokterá česká kráska se může pochlubit hustými blond vlasy. Díky nim získala vlasovou kampaň, kterou odletěla fotit do Dánska.

"Byl to pro nás všechny náročný výlet. Když jsme odletěli na focení u nás začínalo jaro a bylo deset stupňů. Kodaň nás přivítala stupněm pod nulou a sněžením. A to mě opravdu vyděsilo, při představě focení pouze venku," řekla Super.cz Veronika.

"My jsme potřebovali, aby fotky působily, jako kdyby vznikly teď v létě, takže slunečno,“ prozradila sexy blondýnka a jedním dechem dodala. "Jsem si naprosto vědoma toho, že tohle focení nebyla dovolená, ale opravdová dřina. Pro všechny. A tak jsem moc rád, že se nám to povedlo, a to i přes drobné zdravotní komplikace. Verča měla těžkou virózu, ale vše se zvládlo tak, jak jsme plánovali,“ dodal autor kampaně Honza Kořínek.

Focení se uskutečnilo v zábavním parku v centru Kodaně. Celý tým tam budil pozornost a několikrát se i oni stali atrakcí. „Místní zajímalo nejen focení, ale i to, když mě přečesávali přímo na místě. Žádné zázemí jsme neměli, seděli jsme venku u kavárny zabalení v dekách a Honza tvořil ty neskutečné kreace, nechápu to. V tu chvíli jsme pro turisty byli jako další atrakce,“ dodala Chmelířová. ■