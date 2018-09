Jiří Suchý promluvil o vztahu s Jitkou Molavcovou: Nikdo z nás nikdy nebouchl dveřmi

Jiří Suchý Super.cz

Vztah Jiřího Suchého (86) a Jitky Molavcové by se dal přirovnat téměř k letitému manželství. V Divadle Semafor spolu fungují jako autorská dvojice už od sedmdesátých let a pevné přátelství bez jediného mráčku jim vydrželo do dnešních dnů.

„My už spolu pracujeme bezmála padesát let a za tu dobu jsme se nikdy nepohádali. Oba dva máme nekonfliktní povahy a nesnášíme, když je dusno. Nikdo z nás nikdy nebouchl dveřmi. I když každý máme různý pohled na věc, tak se vždycky domluvíme a jeden ustoupí. To by bylo do Guinessovy knihy rekordů,“ svěřil Super.cz Jiří Suchý.

S komediální partnerkou legendární divadelník pokračoval v podobném humoru, který tvořil dříve s Jiřím Šlitrem, s nímž Divadlo Semafor mimo jiné založil. „Všechno jsme dělali ručně. Byli jsme ohromně nabuzení, každý něco dělal. Teď už tam začínáme šedesátou sezónu, tak to budeme muset oslavit,“ prozradil principál Semaforu, který byl také spoluzakladatelem Divadla Na zábradlí, jehož historií provede kanál ČT art. ■