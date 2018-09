Veronika Žilková má největší volnost v životě: Maminka je ještě čilá, dcera dospívá a manžel odjede do Izraele

Veronika Žilková teď nemusí mít rodinu na prvním místě Super.cz

Od raného mládí má teď Veronika Žilková (56) největší volnost. Nejmladší dceři Kordule už je třináct a jde do 8. třídy, její maminka je prý stále ještě čilá, a pomalu začíná balit kufry manželovi Martinovi Stropnickému (61), který odjíždí na velvyslanectví do Izraele, kam jej na přání dcery doprovázet nebudou.

Má teď tedy dost času na práci, a tak po 35 letech začala zkoušet muzikál. "Naposledy jsem hrála v muzikálu v roce 1983 a tehdy jsem měla společnou šatnu s maminkou Filipa Renče (53), který nás teď ve Třech oříškách pro Popelku režíruje. Bylo to v Hudebním divadle v Karlíně, jmenovalo se to Pohádka mého života, bylo to o Hansu Christianu Andersonovi a jako konzervatoristka tam hrála dnes slavná operní pěvkyně Dagmar Pecková," vzpomínala na zahájení zkoušek Veronika, která ztvární Popelčinu zlou macechu.

"Strašně se na to těším. Už je to moje druhá macecha, první jsem hrála v pohádce Karla Janáka O dvanácti měsíčkách. Tahle je úžasná, dokonce budu zpívat, to se opravdu těším. A mám krásnou Doru, Aničku Slováčkovou (23), kterou jsem přijímala na konzervatoř, když se tam hlásila," je nadšená Žilková.

Skloubit náročné zkoušení s rodinným životem prý nebude mít problém. "Všechny děti už mám velké, o ty malé musí postarat jejich maminka Agáta. Třináctileté dítě v 8. třídě už by mělo umět být doma samo a myslím, že Kordula je velmi ráda, když budu dopoledne zkoušet a nepotkám ji, kdyby náhodou šla za školu. A moje maminka je také velmi aktivní. Teď je zrovna někde na horách s mých bratrem. Vezme chodítko a horolezí," smála se herečka.

Zanedlouho se také rozloučí s manželem. "Martinovi začnu pomalinku balit kufry, protože by měl na podzim odjet do Izraele. Takže celkově je to ideální konstelace, když nikdo nebude potřebovat moji péči. Stýskat se mi samozřejmě po manželovi bude, ale už se těším, až všichni pojedeme na Vánoce do Betléma," uzavřela. ■