Tancem chce hubnout, ale zatím jí to nejde: Pavla Tomicová už se ale v tanečních botách stihla zranit

„To byl mimochodem jediný tanec, o kterém jsem si myslela, že ho umím, ale když jsem Marečkovi ukázala to raz dva tři, tak mi řekl, že to není valčík. Trochu jsem začala pochybovat o tom, jestli se vůbec někdy domluvíme,“ svěřila se smíchem bývalá hvězda Ulice, která v loňském roce rapidně zhubla a ráda by se ještě nějakého toho kila zbavila.

„Nejvíc se těším, že zhubnu, zatím se to ale pořád neděje, ale to prý přijde. Já teď i ráda hlásím, aby lidi viděli, že to opravdu není jednoduché, že při běžném životě člověk nepocítí, co všechno už dělat nemůže,“ svěřila Tomicová s tím, že postupně na parketu zjišťují, na co si ještě mohou troufnout.

„Marek zjišťuje, jaké má bariéry při sestavování choreografie, protože mu vždycky řeknu, že na tuhle nohu nemůžu, že tamto taky nejde, nebo že nemám v pořádku koleno,“ prozradila Pavla s tím, že prostě pro takovou dřinu není nejmladší „A ještě jsem tady při natáčení znělky měla úraz a slítla jsem, tak jsem si s tou nohou udělala ještě něco navíc. Říkám o sobě, že jsem taková nepravděpodobná paní, co chce tančit,“ dodala se smíchem Pavla, která si však přípravu na populární show užívá. ■