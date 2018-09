Náročné zkoušení bere za své: Jiří Korn má problémy s hlasivkami, nemůže zpívat

Jiří Korn se připravuje na nový muzikál. Super.cz

Denně na prknech, takřka po celý srpen v tropických vedrech. Tak probíhaly přípravy na nový muzikál Doktor OX. Přestože se již ochladilo a všem hercům může být do zpěvu, Jiří Korn (69) musel najet na klidový režim. Ze dne na den se dostavily problémy s hlasivkami.

Na úterní předváděčce pro novináře tak musel hudební výstup na prknech Divadla Hybernia předvést Martin Pošta, se kterým se v hlavní roli alternuje. „Hlasivky neslouží, tak jak by měly. Tak jsem to radši nechal na Martinovi,“ svěřil Korn, který se teď musí šetřit.

„Existují cucací prášky a prášky, které hlasivky posílí a pročistí, ale chce to hlavně klid. Tři dny nemluvit a nezpívat, a pokud to není nějaký vir, který chytnete, tak se s tím dá po třech dnech už něco dělat,“ prozradil představitel Doktora OXe, který se na svou novou roli pilně připravuje.

„Zkoušíme od prvního srpna, už jsme trošku zkoušeli předtím, ale to každý sám doma. Jinak každý den pilně, kromě sobot a nedělí, jsme tady od devíti do pěti. Hlavně ráno chodíme s Martinem dřív, abychom si projížděli a připravovali se na ten den, a není to jednoduchý,“ řekl Korn, který, jak sám přiznává, s rolí trochu bojuje.

„Já jsem si říkal, že všechno umím, ale neumím. Paměť sice ještě stále slouží, ale je neuvěřitelný, že i když se něco naučíte a umíte to doma, tak když jste na jevišti a máte někam přejít, tak začnete mít nejistotu, jestli jste schopný se to vůbec naučit,“ přiznal herec a zpěvák, který se však i s vráskami na čele na svou novou roli těší. ■