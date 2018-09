O téhle mladičké zrzce ještě hodně uslyšíme! Sedmnáctiletá herečka je mladší kopií Táni Pauhofové

Natálie Halouzková Foto: Bioscop

Sedmnáctiletá herečka Natálie Halouzková je mladší kopií hvězdné Táni Pauhofové (35). A vypadá to, že kariéru má nastartovanou také slibně, už nyní má za sebou slušnou filmografii. A dveře do filmu jí otevřely právě její zrzavé vlasy.

Natálie Halouzková si totiž díky rudé barvě vlasů zahrála mladší já Táni Pauhofové ve filmu Všechno nebo nic. Podoba s Pauhofovou je víc než patrná. A jako zrzka boduje dál. Nyní získala roli v komediálním seriálu Krejzovi.

"Jsem přírodní zrzka. Nešla jsem ani na casting, protože si mě pamatovali z jiného seriálu. Tak jsem se jim asi hodila," prozradila seriálová dcera Vandy Hybnerové a prozrazuje, že podle scénáře si s maminkou půjdou po krku. „Je mezi námi klasický vztah puberťák a rodič. Na to, že jí je sedmnáct, je v těžké pubertě, hledá sama sebe, tápe a je tak trochu i naivní. Jde si za tím, co chce a co si myslí,“ dodala Halouzková. ■