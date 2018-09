Fanoušci se u otevřené rakve loučí s Arethou Franklin (✝76): Královně soulu přišly vzdát hold davy lidí

Veřejné rozloučení s Arethou Franklin v detroitském muzeu Profimedia.cz

Do detroitského historického muzea H. Wright Museum of African American History proudí davy lidí z různých koutů Spojených států. Fanoušci se přišli rozloučit se zpěvačkou s nezapomenutelným hlasem, královnou soulu, interpretkou písní Respect, Baby I Love You, I Never Loved a Man (The Way I Loved You) nebo I Say a Little Prayer, Arethou Franklin, která zemřela 16. srpna na rakovinu slinivky. Bylo jí 76 let.