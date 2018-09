Zpátky do lavic! Poznáte těchto 8 roztomilých školaček? Dnes jsou z nich slavné celebrity a svět jim leží u nohou

Tady ještě netušily, co je v životě čeká. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kate Moss

Modelka Kate Moss (44) byla sice roztomilou holčičkou, ale málokdo by asi tehdy hádal, že z ní jednou vyroste světově uznávaná modelka a návrháři se budou prát o její spolupráci.

Kim Kardashian

Kim Kardashian (37) se z rozkošné holčičky změnila v divu, která se velmi ráda ukazuje nahá. Kdo tehdy mohl tušit, že se jednou provdá za Kanye Westa a bude z ní nejslavnější členka zámožné rodiny, která se stane značkou sama o sobě.

Kate Middleton

Vévodkyně Kate svůj roztomilý úsměv nezapřela ani v dětství. Ďolíčky jednoduše neschováte. Nicméně pokud byste jí tehdy řekli, že jednou bude britskou princeznou, možná by vám řekla, že na pohádky už je moc velká.

Beyoncé

Zpěvačka Beyoncé ve školních lavicí vypadala zrovna tak, jako dnes její dcera Blue Ivy, kterou má s raperem Jayem- Z. Možná už tehdy tušila, že bude světoznámou zpěvačkou. Koneckonců na své kariéře pracuje už téměř od plenek.

Julia Roberts

Copak je to za culíkatou roztomilou holčičku, které chybí přední zoubky. To je přeci „Pretty Woman“ Julia Roberts (50). Z očí jí už tehdy koukali všichni čerti, ale kdo by do ní řekl, že se stane jednou z nejuznávanějších hereček světa.

Katie Holmes

Stydlivý úsměv provází herečku Katie Holmes (39) dodnes. Jako malá si prý věšela plakáty Toma Cruise na zdi v pokoji. Kdybyste jí tehdy řekli, že s ním jednou zplodí dceru, možná by jí z toho i kleplo.

Katy Perry

Z okaté dívenky ze školních lavic se stala jedna z nejpopulárnějších zpěvaček světa. Řeč je o Katy Perry (33), která na této fotce ještě ani netušila, jak hvězdnou kariéru má vlastně před sebou.

Paris Hilton

Na rozdíl od většiny žen z našeho seznamu, Paris Hilton (37) nejspíš tušila už od dětství, že bude slavnou. Dědička řetězce Hilton vypadá pořád stejně jako na snímku z dětství. Jen dnes nosí o něco víc růžové a vlastní víc čivav. ■