Tento sympatický učitel ze základky zabodoval jako finalista britského X Factoru. Teď si chce podmanit i Česko

Finalista britského X Factoru Danyl Johnson je v Česku. Michaela Feuereislová

„Všichni čeští muzikanti, se kterými jsem se doposud potkal, jsou úžasní a drží krok se světovými trendy. Jsem z toho nadšený," říká Danyl, který před pár dny vystoupil s Elis Mraz, Dannie Ellou, Peterem Pechou nebo Janem Bendigem na hudební show Dance Divas u pražské Křižíkovy fontány.

Zásadní zvrat v hudební kariéře zažil Danyl v roce 2009, kdy se probojoval do finále britského X Factoru. Od té doby se učitel ze základní školy stal miláčkem publika i poroty, koncertoval před půl miliónem diváků v londýnské O2 Aréně a vystupoval v televizních show. Zpívání ho stále baví i v období, kdy prvotní zájem o jeho osobu přirozeně opadl.

V Česku se Johnson objevil poprvé před třemi lety, kdy ho pozvala producentka Kateřina Dušková na základě doporučení své dcery, která Danyla sleduje na internetu. „O Danylovi jsem slyšela před deseti lety, kdy byl v X-Factoru a patřil mezi mé oblíbence. Takže když za mnou dcera přišla, jestli by nestálo za to uspořádat mu v Česku vystoupení, přišlo mi to jako skvělý nápad," říká. Danyla pozvání do Česka potěšilo. „Od muzikantů jsem věděl, že Češi jsou na koncertech skvělí, dokážou vytvořit skvělou atmosféru, a to jsem si záhy ověřil.”

Aktuálně tohoto sympaťáka čeká v Česku více vystoupení než v jeho domovině. 14. září zazpívá ve Znojmě a poté následuje klubová šňůra po dalších českých městech. ■