Konečně si našel holku? Milan Peroutka má blízko k téhle kočičce ze Třech bratrů, při otázkách na ni se červenal

Milan Peroutka Super.cz

Abychom Milana hned nepolekali, nejdřív jsme probrali, zda cítí velkou nervozitu, když má hrát stejnou roli jako kdysi Pavel Trávníček. "To ano, ale zároveň se na to těším. Pohádky mám rád a pořád jsem na to v rozhovorech nenápadně upozorňoval, a teď to vypadá, že přišly," prozradil, že vedle Popelky ho bude příští rok čekat ještě nějaké pohádkové natáčení.

Rychle jsme se ovšem dostali k Sabině, která nás zajímala nejvíc, a jak můžete vidět na našem videu, Milan se při dotazech na ni pořádně červenal. "Sabinin brácha se mnou hraje v kapele a Sabina byla i první dívka v mém videoklipu, který vznikal někdy v roce 2013. Takže se známe dlouho a máme se rádi," vysvětloval, ale zdálo se, že ani sám nevěří tomu, když nám tvrdil, že jsou jenom kamarádi. ■