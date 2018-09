Už není single: Anička Slováčková má nového přítele

Anna Slováčková je opět zadaná. Super.cz

Nový vztah nám potvrdila. "Ano, je to tak, ale nechci to víc řešit, protože kdykoli jsem promluvila o svých vztazích do médií, tak to skoro hned zkrachovalo. Proto se to snažím neříkat. Je to ještě v začátcích, bůhví, jak to bude za měsíc," řekla nám Anička, která je s novým partnerem už půl roku. "Ale pořád je to pro mě začátek. Až bude rok nebo rok a půl, tak spolu třeba někam vyjdeme," hlídá si soukromí Slováčková.

Zpěvačka si nepotrpí na partnery z oboru, ani nyní neudělala výjimku. "V šoubyznysu mě to nějak nebere, dost možné je, že si nechci tahat práci domů. Potřebuju mít doma klid a úplně se od světa šoubyznysu oprostit," vysvětlila, že doma není za herečku, ale vzornou partnerku, která má navařeno a naklizeno. "Snažím se vykonávat domácí práce tak, jak mám," krčila rameny.

Zato na jevišti se vyřádí. "Je to takové hezké odreagování, třeba v podobě zlé Dory. Když jsem na něco naštvaná, tak si jako ona budu moct vybít vztek. A doma už snad budu zase ta hodná a nebudu si práci nosit domů a nutit partnera, aby mi z čočky vybral hrách," smála se Anička. ■