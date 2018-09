Když obličej odkryje povahu: Dcera Tomáše Řepky si na sociální síti rýpla do Kristelové

Tomáš Řepka s Kateřinou Kristelovou a dcerou Veronikou Michaela Feuereislová

Tady už to na velké přátelství, které si dřív pochvalovala Kateřina Kristelová (38), nevypadá. Moderátorka od začátku vztahu s Tomášem Řepkou (44) upozorňuje na to, že si rozumí s jeho dětmi Tommasem a Veronikou. Tomáš zase upozorňoval na to, že je jí za to velmi vděčný.