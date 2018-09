Vidíte v tomhle urostlém Američanovi jednookého legendárního válečníka? Petr Jákl totiž ano

Jana Žižku bude hrát americký herec Ben Foster. Profimedia.cz

Režisér prozradil o chystaném snímku mnohé, doposud ale nebyla známá jedna zásadní informace, a to jaký herec se zhostí role nejslavnějšího českého vojevůdce. Necelý měsíc před začátkem natáčení bylo konečně odtajněno, že hlavním představitelem velkofilmu bude Ben Foster.

Americký herec se objevil ve filmech Warcraft: První střet, X-Men: Poslední vzdor, Nepřátelé, Za každou cenu, 3:10 Vlak do Yumy nebo Alpha Dog.

„Jsem velmi rád, že jsme se domluvili právě s Benem. Má za sebou sice bohatou hereckou minulost, ale v Americe je to momentálně velká ´rising star´, o které se říká, že je jedna z nejvybíravějších. Své role pečlivě studuje, a tak jsem moc rád, že se mu Jan Žižka zalíbil,“ řekl Petr Jákl o sedmatřicetileté hvězdě, která už za pár dní přijede do Prahy.

První klapka filmu by měla padnout v pondělí 17. září. Dlouho očekávaný snímek by se měl dostat do kin v České republice i ve světě v roce 2020. ■