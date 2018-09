Filmový Drtikol tráví léto na venkově: Do manuální práce ho ale manželka musí nutit

Vladimír Kratina na promítání Labyrintu III přijel z chaty. Herminapress

Zatímco jako Drtikol ve snímku Prázdniny pro psa brázdil pole v traktoru, ve skutečnosti mu fyzická dřina není příliš vlastní. „Žije se tam krásně, ale je tam hodně práce a když člověk nemá čas, tak je to problém. O zahradu se stará moje žena a občas mě musí nutit, abych nějaké bulharské práce vykonal,“ přiznal Kratina Super.cz.

Z druhého manželství má herec dvě dcery Dominiku (26) a Sofii (16), přesto čas na chatě tráví většinou jen ve dvou. „Scházíme se tam celá rodina. Jedna dcera už je ale provdaná a druhé je šestnáct. Ta tam nechce jezdit v tomhle věku, protože tam není žádná diskotéka. Nicméně tam s námi také pobývá,“ svěřil se Vladimír.

Ze svého letního sídla také přicestoval rovnou na promítání třetí řady seriálu Labyrint, kde si tentokrát nezahrál vyšetřovatele. „Několikrát jsem hrál policajta a baví mě to, ale tato role byla také velice příjemná, právě její tajemností, protože až do konce není jasné, jestli je gauner nebo ne,“ prozradil herec, který si natáčení závěrečné série mysteriózního seriálu moc užíval.

„Natáčelo se mi báječně, protože když se sejde parta šikovných lidí, tak to jde samo. A nutno říci, že Jirka Strach s Martinem Šecem jsou tým, který ví, co chce, a dokáží to udělat bez zbytečností a hysterických scén. Mají nadstavbu kreativní svobody, takže když se na něco přijde improvizovaně, tak jsou okamžitě schopní to absorbovat,“ pochvaloval si Vladimír Kratina. ■