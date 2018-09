Šlape své slavnější sestře na paty! Nejstarší z Kardashianek potěšila fanoušky fotkami v plavkách i nahoře bez

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Kourtney Kardashian (39) možná není tak slavná jako její mladší sestra Kim, ale rozhodně za ní v poslední době nezaostává, co se počtu odvážných fotek na sociálních sítích týče. Od té doby, co se rozešla se zajíčkem Younesem Bendjimou (25), sdílí provokativní fotky o sto šest.

Za rok jí bude 40, ale postavu má i po třech dětech skvělou. Jen v minulém týdnu ji ukázala hned několikrát. Nejprve nahoře bez, když si zkoušela nové džíny z kolekce kamarádky, a poté ještě v plavkách při dovolené v Cabo. Tam se nechala zvěčnit v lesklých fialových plavkách, které perfektně zdůraznily její přednosti.

Nedávno se začala vysílat 15. řada reality show Keeping Up With the Kardashians, kde Kim v hádce svou starší sestru nazvala na pohled nejméně zajímavou. Kim si tehdy nejspíš vůbec neuvědomila, jak daleko je od pravdy. Kourtney je totiž v nejlepší formě a na její snímky je rozhodně radost pohledět. ■