Jiří Strach natáčení třetí řady Labyrintu docela protrpěl: Klepal kosu, tlačil ho čas a nemohl si zanadávat

Jiří Strach s Jiřím Langmajerem na promítání třetí série seriálu Labyrint Herminapress

„Tentokrát jsem to docela protrpěl, protože jsme točili od listopadu do února. Byl jsem pořád nabalený v péřovce a klepal jsem se, protože jsem dost zimomřivý. Navíc v zimním období máte světlo od devíti do tří, a tak jsme měli omezený čas,“ svěřil se režisér Jiří Strach.

Nejnáročnější přitom bylo prý filmování scén v jeskyni a v kostele. „Za prvé tam byla ještě větší zima a za druhé je to dům páně, takže si tam režisér nemůže ani zanadávat. Přece jenom je to posvátné místo,“ smál se režisér.

Natáčení opět probíhalo převážně v Brně a jeho okolí, které si za tu dobu Jiří oblíbil. „Nejlepší místo, kde jsme točili, byl Deblín. Tam jsem to měl hrozně rád, protože ti místňáci byli úžasní. Nějaká paní nám napekla koláče, k tomu někdo přinesl slivovici. Zatímco tady v Praze na nás vždycky pískají a posílají do háje, tam byli rádi, že se na vesnici něco děje,“ dodal režisér.

Také závěrečná třetí série bude ve znamení vyšetřování několika vražd, které spojuje náboženský motiv. „Pro mě je tam velké téma, a to, když člověk vyzve Boha na souboj. Pak je tam ale ještě další rozměr, a to fanatismus víry. Když se cokoliv přežene do extrému včetně jindy mírumilovné víry, tak je to špatně,“ řekl Jiří Strach a dodal, že s jediným fanatismem ve svém životě se naštěstí setkal jen u fotbalových fanoušků. ■