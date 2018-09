Jak se mu to povedlo? Václav Kopta si zlomený prst na noze jako zázrakem uzdravil za 14 dní

Václav Kopta je nyní v jednom kole. Super.cz

Naskočil do pracovního kolotoče jako by mu vůbec nic nebylo. Ještě než vůbec začal zkoušet na tanečním parketu soutěže StarDance, už měl problémy s chůzí. Václav Kopta (53) si v červenci svojí neobratností zlomil prst na noze . Z bolestivého zranění se ale jako zázrakem dostal v rekordním čase.

„Už je to naprosto v pořádku. Zlomený prst se zázračnou péčí mé tchýně fyzioterapeutky uzdravil. Za 14 dní jsem o něm nevěděl. Občas to zabolí, ale na to, že to bylo zlomené, to je v pořádku. Koukal jsem jako blázen, asi jsem stále mladý člověk, protože jsem regeneroval přímo rekordně,“ svěřil Super.cz Kopta.

Ten nyní naskočil do opravdu vražedného tempa. Nejen, že se připravuje na taneční show, ale také zkouší nový muzikál Trhák v Divadle Broadway. „Je to dost šílený, ale já jsem si přikázal, že nebudu fňukat a brečet,“ svěřil herec, který teď běhá z jedné zkoušky na druhou.

„Jen tak soukromě vám řeknu, že můj den vypadá tak, že od devíti do půl druhé jsem tady, ve dvě hodiny už na mě na Kavkách čeká moje tanečnice Jana Zelenková, která mi dá do těla. Pak se osprchuji a jedu hrát na Pražský hrad v rámci Shakespearovských slavností, takže končím pravidelně v takové lehké klinické smrti. Ale nedá se nic dělat, sešlo se to všechno dohromady,“ dodal závěrem Kopta. ■