Jejím vzorem je Rihanna: Povedlo se mladé zpěvačce outfitem s mini a obří bižuterií ikonu napodobit?

"Mám ráda flitrové sukýnky, tak jsem to snad nějak vyladila a dopadlo to dobře," doufala Nelly, která se snažila sladit s bílým topem vysoké bílé kozačky. A k tomu si nabrala ještě spoustu bižuterie. To prý po vzoru svého idolu, světově úspěšné zpěvačky Rihanny. "Viděla jsem to na nějakém jejím videu a našla něco podobného doma, tak jsem si řekla, že si to vezmu," krčila rameny.

Nelly už pomalu startuje muzikálová sezóna, vrací se do Muže se železnou maskou a čeká ji i další zkoušení. "V listopadu bude mít premiéru muzikál Kocour v botách, ve kterém bych měla mít hlavní roli princezny Mirandy, na to se moc těším," svěřila zpěvačka s tím, že už 14. září také pokřtí vlastní projekt s kapelou. ■