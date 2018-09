Pubertální ucho z Ulice byste v tomhle fešákovi nepoznali: Štěpán Benoni už je 5 let ženatý a nabral svaly

Štěpán Benoni má parádně vymakanou figuru. Super.cz

"Sporty mě obecně baví, ale i kvůli téhle roli chodím do fitka a dělám box. Nárazově, když mám čas. Protože hraju hokejistu a výšku na něj moc nemám, tak jsem to natlačil aspoň do ramen," smál se Štěpán, jehož seriálovou partnerku hraje droboučká Eva Josefíková (28), takže docela jako habán vypadá.

V seriálu Štěpán vyfasoval hned tři děti, ale prý s tím nebyl problém. Děti má rád a přistupuje k nim trpělivě, i když sám vlastní ještě nemá, ačkoli už je pět let ženatý s herečkou Vladimírou. "Zrovna jsme měli výročí, tak to ještě musíme oslavit, protože oba máme hodně práce a skloubit volný čas je složité. Ale teď budeme mít dva dny volna, tak to snad nějak stihneme," prozradil.

Benoniho můžeme znát nejen z televizních obrazovek, dříve účinkoval ve zmíněné Ulici, dále v Pustině, v Modrém kódu nebo v Drahých sousedech, nyní hraje v Ordinaci v růžové zahradě, ale i z divadelních prken, dokonce byl nominován na prestižní cenu Thálie (za postavu Christophera ve hře Podivný případ se psem v divadle v Kladně). "Šest let jsem byl v angažmá v kladenském divadle, teď hraju ve dvou inscenacích v divadle Studio DVA, a to Líbánky na Jadranu a Brouk v hlavě. A příští sezónu bych měl zkoušet další dvě hry," mohou se na něj podívat jeho fanoušci i naživo. ■