Takhle ji na obrazovce neuvidíte: Inna Puhajková se pochlubila svým výstavním tělíčkem

Inna má krásnou figuru. Foto: Instagram I.Puhajkové

Krásná brunetka se totiž může chlubit výstavní figurou bez jediné chybičky. Tou také potěšila své fanoušky na sociální síti. „Poslední dny léta,“ připsala si ke snímku na lodi, na kterém pózuje ve zlatočerných sportovních plavkách.

Moderátorka odcestovala načerpat energii do Chorvatska, kde si užívá teplé počasí a snaží se chytit před koncem léta ještě nějaký ten bronz. „Plavky bomba, opálená dokonale, jen by to chtělo se na nás usmát,“ připsal jí jeden z obdivovatelů ke snímku. ■