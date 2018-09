Dělnice módy: Místo průsvitných modelů si divoška Sharlota oblékla montérky

Sharlota Frantinová Super.cz

„Pro tuto sezónu mám připraveno něco trošku jiného. Nebudou to průhledné materiály, ale všechno budu mít stylizované do pracovních oděvů, které budou nějakým způsobem předělané,” nechala se slyšet zpěvačka, která na koktejl párty dorazila v kombinéze.

Zpěvačka a raperka si potrpí na extravagantní módu a vůbec jí nevadí, když si to občas zkomplikuje. Tentokrát si do historického prostoru Clam-Gallasova paláce obula boty na vysokém podpatku a měla co dělat, aby na kluzkých dlažebních kostkách na nádvoří neupadla. „Jsem zvyklá na tenisky, ale pro tuto příležitost jsem si vzala podpatky. Tento terén je ale hodně agresivní a myslím, že každá druhá žena s tím tady má dnes problém. Takže příště beru zase tenisky,” směje se. ■