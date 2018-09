Nemocniční prostředí ji přitahuje: Sabina Laurinová musela několikrát na urgentní příjem i mimo kamery

Sabina Laurinová už po prázdninách naskočila do práce. Herminapress

Jako vrchní sestra Marie Černá se na obrazovkách Sabina Laurinová (46) objevuje již dva roky. Do nemocničního prostředí se ale oblíbená herečka dostává nejen v rámci účinkování v Modrém kódu, ale také v reálném životě. A to prý mnohem více než před lety.

„Je zajímavé, že nikdy předtím to nebylo potřeba, ale od doby, co natáčím Modrý kód, tak jsem s dcerami, s mladší i starší, už navštívila urgentní příjem,“ svěřila se nám herečka. „Nevím, jestli mě to prostředí nějak přitahuje, ale je to opravdu zvláštní,“ prozradila Laurinová, která si s dcerami užívala měsíc bez povinností.

„Léto bylo napůl odpočinkové a napůl pracovní, měla jsem měsíc volna. Byla jsem s rodinou u moře. A pak jsme cestovali i po vlastech českých, snažili jsme se toho během měsíce stihnout co nejvíc, takže jsem z toho vlastně trochu i unavená,“ svěřila se smíchem Sabina s tím, že zbytek prázdnin pendluje mezi chalupou a ateliérem.

Představitelka vrchní sestry rubavského urgentu je také ráda, že se jejím dcerách Valentýně a Máje vyhnulo během prázdnin jakékoli zranění. „Ošetřovala jsem běžné věci. Drobná spálenina, odřené koleno a podobně, naštěstí se nám velké úrazy vyhnuly,“ prozradila Laurinová, která místo nakupování školních věcí, připravuje oslavu.

„Ten poslední týden se všichni chováme jako koně před startem. Je to asi všude stejné, vychutnáváme si poslední týden prázdnin bez budíku a mladší dcera má narozeniny, takže to léto hezky zakončíme,“ dodala oblíbená herečka. ■