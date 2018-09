Vnadná Kubelková se po operaci nešetří: Podívejte se, jak dává poraněnému kolenu zabrat!

Iva Kubelková se připravuje na svou první muzikálovou roli. Super.cz

„Dělám, co můžu. Zkoušet doma je nutné, i když se přiznám, že máme teď zkoušky každý den, takže když přijdu domů, tak jsem ráda, že po našich schodech vyjdu do patra a položím se na postel, protože mě všechno bolí,“ prozradila Super.cz Kubelková, která se připravuje na svou první muzikálovou roli v životě.

„V noci jsem se při každém pohybu budila bolestí. Nejsem trénovaná a ta choreografie je opravdu náročná. Je toho hodně, jsem ráda, že se člověk rozhýbe, ale prostě to bolí, ale bude to pecka,“ řekla moderátorka a modelka, která si před každou zkouškou nechává od choreografky Quaši fixovat koleno. Přeci jenom je po operaci.

„Jsem půl roku po operaci kolene, jsem po plastice, měla jsem plastiku předního křížového vazu, oba menisky jsem si poranila, postranní vaz se mi utrhnul,“ svěřila Iva.

„Snažíme se být opatrné, protože to nestojí za to, abych si ublížila, takže před zkoušením, než člověk v choreografii získá trochu jistoty a naučí se kam šlapat, tak děláme takové opatření. Prostě už mi není dvacet,“ řekla se smíchem Kubelková s tím, že do premiéry, která bude 25. října bude vše dokonalé.

„Koleno mě nebolí, ale měla jsem dlouho ortézu na té noze, tak mě odešel sval, a tolik mě neposlouchá jako na té levé, takže teď zatěžuji levou a ta už mě začíná bolet,“ dodala se smíchem Iva. ■