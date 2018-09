Smrt v Modrém kódu: Diváci se takřka po dvou letech rozloučí s oblíbenou postavou

Seriál z nemocničního prostředí opustí hned dvě postavy. Foto: archiv FTV Prima

Po prázdninové pauze se na televizní obrazovky vrací seriál Modrý kód a to hned dramaticky. Další série nabídne nejrůznější zvraty v životech personálu urgentního příjmu v Rubavě a diváci se rozloučí hned se dvěma klíčovými postavami.

Jako první již avizoval svůj odchod ze seriálu herec Marek Němec alias doktor David Hofbauer. Fanoušci Modrého kódu se ale budou muset v prvních dílech rozloučit také s jeho seriálovým otcem, kterého ztvárňuje Jan Rosák (71). Toho se rozhodli scenáristé hned v prvních dílech nechat dramaticky zemřít.

Profesora Karla Hofbauera hrál Rosák v seriálu rok a půl a natáčení jeho smrti pro něho rozhodně nebyl příjemný zážitek. „Samozřejmě umírání není nikdy příjemné. Nebyl to bůhvíjaký zážitek. Paradoxně nejhorší při natáčení je to ležení v posteli,“ prozradil Rosák ke svému odchodu.

„Někdo by si mohl myslet, že jsem si to užíval, ale opak je pravdou. Je to nepříjemné, a navíc jsem hrál postiženého po mrtvici, takže jsem se nemohl moc hýbat. Měl jsem hodně scén, kdy jsem nemluvil,“ popsal průběh natáčení své poslední scény Jan Rosák. ■