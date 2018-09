Přítel si ji hlídá: Zatímco na jiné akce vyráží sexy Makarenko sama, na Muže roku ji Zdeněk Bahenský doprovodil

Táňu Makarenko měl během finále Muže roku přítel Zdeněk Bahenský pod dohledem. Super.cz

Zatímco na řadu společenských akcí chodí sama, tedy s kamarádkami nebo stylistou, do Náchoda, kde se navíc přespávalo, ji její partner Zdeněk Bahenský odjet nenechal. "Je fakt, že ženské oko rádo kouká na pány, stejně jako je to naopak. Letošní rok jsme s Mužem roku spolupracovali a maličko jsem se podílela i na výběru," řekla nám Táňa.

"Jsem tady poprvé, vždycky jsem to viděla jen z médií, tak jsem byla zvědavá. Měli jsme se Zdeňkem oba volný večer a ani bych si netroufla sem jet jenom s kamarádkou, musela jsem mu to nabídnout jako prvnímu, a on velmi rád přijal," dodala Makarenko. Aspoň tak doma neměla žárlivé scény. ■