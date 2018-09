Už není blondýnka: Jak se vám Markéta Konvičková líbí s novou barvou vlasů?

Markéta Konvičková změnila barvu vlasů. Super.cz

Když vystupovala na finále Muže roku, novou barvu měla dva dny. "Už jsem měla odbarvováním zničené svoje vlasy. Říkala jsem si, že by bylo dobré to odlehčit, dát tomu nějaký svěží vánek. S kadeřníkem jsme sáhli po takové studené a tmavší barvě, ale vzhledem k tomu, že se barvy rychle vymývají, tak už bude možná za měsíc ta blond zpátky," řekla nám Markéta, která po změně image sklízí spíše kladné ohlasy.

Nám se ovšem jako blondýnka líbila trochu víc. "Pokud jde o reakce okolí, tak jsem toho názoru, že je prakticky jedno, co má člověk na hlavě, ale spíš co má v ní," dodala. A v jejím případě jde hlavně o to, co má v hrdle, protože hlas ji živí.

Markéta je spokojená v soukromí i pracovním životě, čeká ji také ještě jeden rok vysoké školy a pak by z ní měla být zpívající inženýrka. "V červnu jsme rozjeli turné s Michalem Davidem, kde jedu jako host asi dvaceti koncertů po České republice, v září budeme pokračovat. Do toho mám vlastní koncerty, na podzim připravíme novou písničku," vypočítala Markéta, která s posledním duetem právě s Michalem Davidem slaví úspěchy v rozhlasových hitparádách v okolních německy mluvících zemích. ■