Ne vždy se smeč vydaří. Ilustrační foto Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Kdyby se chtěla trefit přímo do kamery, nejspíš by se jí to i přes veškerou snahu a soustředění nepovedlo. Jenže nechtěla, a tak to autor videa schytal míčem přímo do objektivu.