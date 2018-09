Roste do krásy: Z dcery Petra Muka už je mladá slečna

Eva Muková s dcerou Noemi Foto: Olga Hrušková

Ta se společně se svou maminkou Evou po delší době v sobotu objevila na veřejné akci, která je pro obě srdeční záležitostí. Festival Kouřimská skála se na počest Petra Muka, který v pouhých pětačtyřiceti letech v roce 2010 odešel do pěveckého nebe, konal letos už posedmé.

Noemi i Eva si na akci užívaly pěvecká vystoupení a rozdávaly úsměvy. Pro objektiv neváhaly zapózovat. „Již pět let žijeme s Noemi v Bratislavě a daří se nám dobře. Do Čech ale jezdíme pravidelně a často. Noemi půjde do šesté třídy,“ prozradila Super.cz paní Eva.

Před vyprodaným pódiem v Kouřimi během včerejšího večera vystoupili například Petr Janda, Petr Kolář, Bohouš Josef, Naďa Válová nebo zpěvačka Karya. Legendární písně Petra Muka zpíval s PM Bandem a Shalomem Luděk Fiala a řada hostů. Z těch nejmladších to byli Kamila Nývltová, Adam Mišík nebo Milan Peroutka. Nechyběla ani skupina Oceán se zpěvačkou Jitkou Charvátovou.

„Zájem o náš festival je každý rok větší a větší. Petrův odkaz a písně žijí dál a jsme tomu velmi rádi. Už teď chystáme ročník příští,“ prozradil Super.cz jeden z organizátorů festivalu a muzikant Tomáš Waschinger, který s Petrem Mukem léta spolupracoval. ■